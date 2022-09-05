София, 5 сентября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о повышении минимальной заработной платы учителям начальных и средних школ страны. Об этом 5 сентября сообщает БНР.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

По предварительным данным, уже с 1 сентября более 50 тысяч педагогов по всей стране смогут рассчитывать на прибавку к ежемесячному жалованию в сумме до $200. Предполагается, что в ближайшее время средняя зарплата преподавателей в болгарских школах составит $812.

Напомним, ранее официальная София объявила о проведении масштабной школьной реформы.