Самара, , 21:58 — REGNUM Новый метод подбора композитов для авиации разработали ученые одного из университетов в Самаре. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сообщается, что композиты делятся на типы в зависимости от длины волокон.

Иван Степанов. Конструкторы

«В короткоармированных длина волокна составляет примерно 0,3 мм. Это позволяет до 30 процентов сократить вес и до 40 процентов сократить стоимость производства узлов навески аэрокосмического назначения по сравнению с металлическими аналогами», — приводит пресс-служба слова ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Отмечается, что аналогичные материалы могут использоваться для создания различных конструкций — от корпуса электродрели до кронштейна двери самолета.

«Прочность и жесткость короткоармированных композитов вдоль и поперек литья отличаются более чем в два раза, поэтому для проектирования легких и прочных изделий требуется программное обеспечение, позволяющее определять свойства конструкций в зависимости от организации процесса производства», — сообщает пресс-служба.

По словам исследователей, сейчас для выбора материала перебирают варианты с различной объемной долей армирующих волокон, свойства каждого из которых исследуются в отдельности.

Сообщается, что подход ученых Самарского университета позволяет определять нужное содержание волокон на ранних стадиях проектирования изделий.

«Он заключается в построении математической модели механических характеристик материалов с произвольной объемной долей волокна», — говорится в сообщении.