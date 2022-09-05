Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае возросло до девяти человек. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Извержение Ключевской Сопки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на восхождение отправилась группа в составе из 10 человек, прибывших из семи регионов России, а также двух гидов. восхождение они начали 30 августа.

Стало известно, что на высоте 4150 метров не менее пяти альпинистов погибли. Затем поступила информация о гибели ещё четверых человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре было возбуждено второе уголовное дело против руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм» по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).