София, , 20:24 — REGNUM Болгария будет осуществлять регулярные поставки Северной Македонии электричества, а также сопутствующих энергетических материалов. Об этом 5 сентября в ходе встречи своей встречи с македонским премьер-министром Димитаром Ковачевским в Софии заявил действующий глава болгарского правительства Гылыб Донев.

Электроэнергия ИА REGNUM

Гылыб Донев «Мы уже договорились о создании рабочей группы, которая в ближайшее время займется поставками Северной Македонии света и газа. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы гарантируем соседнему государству полномасштабное сотрудничество в энергетической сфере».

Напомним, Ковачевски находится в Софии с рабочим визитом. Целью пребывания его пребывания в Болгарии является укрепление двусторонних связей в энергетической сфере.

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