София, 5 сентября 2022, 20:24 — REGNUM Болгария будет осуществлять регулярные поставки Северной Македонии электричества, а также сопутствующих энергетических материалов. Об этом 5 сентября в ходе встречи своей встречи с македонским премьер-министром Димитаром Ковачевским в Софии заявил действующий глава болгарского правительства Гылыб Донев.
Напомним, Ковачевски находится в Софии с рабочим визитом. Целью пребывания его пребывания в Болгарии является укрепление двусторонних связей в энергетической сфере.
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