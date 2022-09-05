Казань, , 20:23 — REGNUM В Татарии для детей в новом 2022-2023 учебном году открыли 114 школьных лесничеств. Объединения сформируют у детей экологическое сознание, сообщает министерство лесного хозяйства РТ.

Школьные лесничества Minleshoz. tatarstan.ru

Начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения минлесхоза РТ Тимур Галиев отметил, что данное направление активно развивается.

«Сейчас количество воспитанников насчитывает 1500 человек. Реализуется курс на улучшение качества и повышение эффективности работы с учащимися, разработку современных образовательных программ, поиск новых типов и форматов мероприятий», — констатировал спикер.

Учащиеся в 2022-2023 учебном году примут участие в природоохранных акциях («Сохраним лес», «Чистый берег», «Покормите птиц зимой» и многих других), мероприятиях ко Дню работников леса, Дню заповедников и национальных парков, Международному дню лесов, Дню птиц.

Как передавало ИА REGNUM, в июне в Башкирии прошел слет-конкурс юных экологов и лесоводов. Его участниками стали команды школьных лесничеств и юные экологи.

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