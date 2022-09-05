Москва, 5 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Восемь сильнейших киберфутболистов России разыграют призовой фонд в 1,2 млн рублей в финале МегаФон Кубка РФС 2022 по интерактивному футболу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ФКС России 5 сентября.

Федерация компьютерного спорта России Участник чемпионата России по FIFA 22

Финал турнира состоится в формате LAN 18 сентября 2022 года на Yota Арене в Москве. Спортсмены проведут поединки в футбольном симуляторе FIFA 22 на игровой консоли PlayStation 4. Посетить мероприятие сможет любой желающий совершенно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявила о старте пятого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Новый сезон Школьной лиги пройдёт в три этапа: региональный, зональный и финальный, последних из которых завершится в декабре 2022 года.