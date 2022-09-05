Брюссель, , 20:13 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР надо завершить так, чтобы Киев не растерял территории («с соблюдением суверенитета»), заявил 5 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О такой задаче для Киева и его «союзников» своё мнение Боррель выразил по итогам состоявшихся в Брюсселе 5 сентября переговоров по евроинтеграции б. УССР. Эту территорию после окончания спецоперации ВС РФ он видит как «современную, демократическую, независимую и процветающую» «страну».

Стоит напомнить, что в начале апреля у Борреля была более смелая риторика в отношении спецоперации.

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