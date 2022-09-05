Берлин, 5 сентября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Либеральная партия СвДП выступила за отмену моратория на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил председатель партии в нижнесаксонском парламенте Штефан Биркнер.

Mikenorton Mногостадийный гидроразрыв пласта

Политик напомнил, что СвДП выступает за использование сжиженного газа в энергетическом балансе Германии. В связи с этим германским властям следовало бы рассмотреть возможность эксплуатировать отечественные ресурсы.

«Это касается в первую очередь ресурсов в исключительной экономической зоне и прибрежных водах Балтийского моря», — пояснил Биркнер.

Он считает, что действующие до сих пор в рамках коалиционного договора запреты на эксплуатацию шельфа не соответствуют «духу времени». И это при том, что Германия в поисках альтернативы российскому газу импортирует сжиженный газ из других стран и возводит для него терминалы.

Стоит отметить, что добыча сланцевого газа методом гидроразрыва пласта наносит серьезный вред экологии.