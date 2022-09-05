5 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Дарья Драй, , 22:18 — REGNUM 5 сентября во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум. Мероприятие проводится уже в седьмой раз. В этом году форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Русский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Русский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Русский мост Дарья Драй © ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

В преддверии открытия Восточного экономического форума в воскресенье, 4 сентября, прошёл парад парусов. Вдоль приморских бухт проплыли фрегаты «Паллада» и «Надежда», крейсерские яхты и детско-юношеская флотилия яхт.

Парусник «Надежда» во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Парусник «Паллада» во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Парусник «Надежда» во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM Суда во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Суда во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках ВЭФ 5 сентября также стартовал II Международный форум по сохранению тигра. На открытии саммита к участникам по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.

«Уверен, в такой атмосфере профессиональный диалог экспертов, экологов, ученых из разных стран будет плодотворным, послужит во благо всей тигриной семьи», — сказал Путин.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Участник Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

В программу ВЭФ включено более 90 деловых мероприятий, в нем будет задействовано 330 спикеров и модераторов. Президенту РФ представят 13 инициатив, направленных на создание благоприятной среды для проживания на Дальнем Востоке.

Участник Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участницы Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Своё участие подтвердили представители 40 стран, среди них председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Кроме того, форум посетят делегации из недружественных стран, таких как Япония и Южная Корея.

Участник Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участник Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление артистов в национальных костюмах Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление артистов в национальных костюмах Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление артистов в национальных костюмах Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 6–7 сентября примет участие в ВЭФ. Глава государства проведёт на его полях двусторонние встречи с приглашенными иностранными лидерами.

Участник Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Тигр на Восточном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее Путин направил приветственное письмо участникам VII Восточного экономического форума. В своём послании глава государства подчеркнул международный статус форума и его весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса», — отметил Путин.

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. За эти годы форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.