Москва, , 20:03 — REGNUM В Москве задержан генеральный директор частного детского сада, расположенного на северо-Западе столицы, после того, как в этом саду отравились восемь детей. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила журналистам помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Установлено, что 5 июля в частном детском саду, расположенном по адресу: 3--я Хорошевская улица, дом 27, воспитанники употребляли продукты, не отвечающие требованиям безопасности. Восемь детей были госпитализированы с отравлением. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие получило необходимые заключения Роспотребнадзора о допущенных должностными лицами нарушений при организации питания. Следственные органы задержали директора детского сада, а также повара.

С ними проводятся следственные действия.