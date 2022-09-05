Магнитогорск, Челябинская область, 5 сентября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области местного жителя лишили диплома о получении высшего образования, выданного Магнитогорским государственным техническим университетом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что он обучался в этом вузе на бакалавра, но неоднократно отчислялся. При этом в июле 2019 года поступил в магистратуру того же вуза, предоставив диплом бакалавра. После окончания обучения он получил диплом магистра.

Однако затем в ходе проверки выяснилось, что диплом бакалавра с таким регистрационным номером был выдан другому лицу. Прокуратура потребовала через суд признать диплом магистра недействительным. Это требование было удовлетворено.