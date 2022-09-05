Москва, , 19:56 — REGNUM Роль Франции в урегулировании конфликта на территории бывшей УССР абсолютно дискредитирована, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

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«Нынешняя Франция растеряла свой суверенитет, превратилась в жалкое подобие Великой державы. Ее роль в «урегулировании» российско-украинского конфликта абсолютно дискредитирована», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Сенатор сожалеет, что нынешний хозяин Елисейского дворца лишь бледная тень великих послевоенных французских президентов Шарля де Голля, Жоржа Помпиду, Валери Жискара д’Эстена, Франсуа Миттерана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Зеленским заявил, что единственный способ восстановить безопасность Запорожской АЭС — это вывод российских войск.