Бишкек, , 20:10 — REGNUM После начала специальной военной операции России западные доноры пересмотрели приоритеты в финансировании неправительственного сектора Киргизии. Социальные проекты стали получать меньше денег, бюджеты так называемых «политических НПО» выросли. Об этом 5 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его мнение, НПО и НКО Киргизии резко активизировали свою деятельность после начала СВО.

«Деньги из США и Европы пошли на оплату работы «политических НПО», занятых влиянием на политические процессы в стране и общественное мнение. При этом сократилось финансирование некоторых непрофильных проектов в социальной сфере. В контексте отношений НПО — власти Киргизии произошло следующее: по поручению западных заказчиков ряд НПО занялись активным лоббированием западных интересов в отношении конфликта», — сказал эксперт.

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Собеседник отметил, что представители НПО в Киргизии, наряду с западными дипломатами и представителям западных фондов, «выступили с критикой сотрудничества Бишкека и Москвы».

«Сейчас ряд НКО заняты продвижением западных нарративов относительно конфликта с [киевским режимом], а также «борьбой с кремлевской пропагандой», — подчеркнул политолог.