Москва, 5 сентября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Трудовые гарантии тем, кто добровольцем присоединился к спецоперации на территории б. УССР, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить правительству, сообщил 5 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Решившиеся добровольно участвовать в спецоперации ВС РФ граждане России по закону не могут сейчас получить длительный отпуск, также они остаются без гарантированного трудоустройства на свою должность по возвращении.

Вопрос на эту тему президенту задал сотрудник управления МЧС РФ, решивший участвовать в СВО, но столкнувшийся с вышеперечисленными трудностями.

В результате президент пообещал этому сотруднику, уточняет Песков, «дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто».