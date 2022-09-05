Лондон, , 19:51 — REGNUM Мировые цены на нефть растут вечером в понедельник, 5 сентября, после заявления ОПЕК+ о сокращении добычи в октябре, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 18.40 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 2,75% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $95,58 за баррель.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,58% — до $89,11 за баррель.

Напомним, ранее сегодня страны ОПЕК+ договорились о возвращении к августовским параметрам сделки и сокращении добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки.

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