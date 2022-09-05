Москва, 5 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В связи с гибелью туристической группы на Камчатке в Госдуме настаивают на усилении работы по подготовке туристских кадров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

«Мне как председателю Федерации спортивного туризма России совершенно очевидно: необходимо усилить работу по подготовке туристских кадров, и специалисты ФСТР готовы в этом оказывать помощь», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Необходимо обеспечить такую систему подготовки специалистов, которая бы сделала невозможным повторение подобных трагедий в дальнейшем, подчеркнул он.

Любое спортивно-туристическое восхождение должно быть тщательно подготовлено, указал парламентарий.

«Вопросы маршрута движения, снаряжения, технической и физической подготовки участников, вопросы страховки и связи должны быть тщательно проработаны. К сожалению, именно недостаточная проработка маршрута следования и слабая подготовка гидов становятся причиной трагедий», — констатировал Миронов.

В результате восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке погибли девять туристов, сообщили в Следственном комитете России (СКР).