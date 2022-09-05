Бишкек, 5 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий неправительственные организации в Киргизии отчитываться о своей финансовой деятельности, обсуждается больше 10 лет. Против принятия новой нормы выступают не только сами НПО и НКО, но и влиятельные политики. Об этом 5 сентября ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его словам, если закон, контролирующий финансовую отчетность НПО в Киргизии будет принят, он сделает работу неправительственного сектора «заметно прозрачнее для госорганов и общественности, что может помешать НПО в реализации «скользких» и спорных проектов». А это весьма нежелательно для данных организаций и их спонсоров.

«Споры вокруг данного законопроекта и попытки его принятия длится уже более десяти лет. Каждый раз это сопровождается бурной дискуссией, общественной кампанией, инициированной НПО в защиту «демократии и свобод». В результате инициатива сходит на нет. Спустя пару лет история повторяется. Так в Киргизии было, кажется уже три или четыре раза», — напомнил эксперт.

Он отметил, что ужесточить финансовую отчетность работы НПО в Киргизии не удается по нескольким причинам.

«Против принятия законопроекта выступают сразу несколько влиятельных групп. Это и сами сотрудники НПО, и связанные с ними общественные деятели и организации, опасающиеся того, что из-за ужесточения правил работа части НПО, приносящая им доход, будет свернута. Против также выступают и некоторые политики, чиновники и силовики, которые получают финансовое вознаграждение от западных фондов. Против выступают и некоторые рядовые граждане — часть НПО действительно приносят пользу людям, а законопроект может урезать их возможности», — перечислил собеседник.

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