Москва, , 19:36 — REGNUM Содержание последнего разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским подтверждает возрастающую степень безответственности президента Франции как политика европейского уровня. Макрон якобы печётся о «сохранении безопасности ядерных объектов», но в случае с Запорожской АЭС считает, что её безопасность можно обеспечить «только путем вывода российских войск». Хотя бы для приличия призвал Киев прекратить обстрелы!

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, он не один такой: Лондон уже давно взял курс на провоцирование в Энергодаре ядерной катастрофы. Сейчас в Запорожье и на территории бывшей УССР в целом мы имеем дело не с чем иным, как с ядерным терроризмом. Ни под какую другую категорию обстрелы ЗАЭС и предпринятая Киевом попытка её захвата спецназом не подпадает. А президент Франции в данном случае выступил в качестве пособника террористов.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Думаю, что данное заявление Макрона, как и сам факт такого разговора до обнародования заключения миссии МАГАТЭ, побывавшей на станции, отражает не силу западной позиции в поддержку террористического режима Зеленского, но её «проседание». Что же до Макрона лично, то его как пособника терроризма стоило бы, как минимум, исключить из числа тех, с кем президент России поддерживает прямое общение. А в будущем, особенно если Киев всё-таки повредит станцию, — судить.

Стоило бы также использовать аргумент о безответственности позиции президента Франции по ЗАЭС для подрыва позиций французской ядерной промышленности в мире.

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