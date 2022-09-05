Манчестер, Великобритания, 5 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Семья Глейзер готова продать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», если поступит предложение в размере 4,35 миллиарда евро. Об этом 5 сентября сообщает издание Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, ценник может устроить миллиардера Джима Рэтклиффа, который хочет приобрести акции клуба. Отмечается, что среди потенциальных покупателей есть кандидаты из Объединенных Арабских Эмиратов.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с четырьмя победами и 12-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. В матче седьмого тура чемпионата Англии «красные дьяволы» встретятся с «Кристал Пэласом».