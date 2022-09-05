Саратов, 5 сентября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. С 5 сентября в Саратове стартовала профилактическая акция по иммунизации домашних животных против бешенства. Продлится акция до 21 сентября, сообщает управление ветеринарии правительства Саратовской области.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

Передвижная ветбригада охватит вакцинацией животных, содержащихся в отдаленных от центра микрорайонах города. Иммунизацию проводят бесплатно. В муниципальных районах Саратовской области вакцинацию животных (в том числе сельскохозяйственных) против бешенства проводят во время подворных обходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеринарами Саратовской области была подана заявка на поставку миллиона доз вакцины для профилактики ящура. На борьбу с опасным заболеванием региональные власти выделили более 13 млн рублей.

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