Москва, 5 сентября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Концепцию гуманитарной политики России за рубежом утвердил президент страны Владимир Путин, подписав указ, текст которого 5 сентября размещён на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В документе сказано, что концепция утверждается «в целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики» страны за её пределами. Документ размещён на 31 странице, содержит 117 пунктов.

В последнем сказано, что концепция является основой для программ, направленных «на укрепление международного авторитета России, формирование объективного восприятия нашей страны за рубежом, обеспечение её долгосрочных интересов».