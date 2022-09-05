Херсон, 5 сентября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима предприняли новые попытки прорвать оборону российских войск на Херсонском направлении, сообщает 5 сентября телеграм-канал «Рыбарь».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По утверждению авторов канала, батальонная тактическая группа (БТГр) была сформирована из подразделений 24-й, 28-й и 59-й бригад ВСУ и пыталась наступать в районе Терновые Поды — Зеленый Гай — Благодатное.

«БТГр ВСУ перешла в наступление после активной артиллерийской подготовки группой из восьми танков: основная нагрузка пришлась на участок 20 мсд ВС РФ. При поддержке разведгрупп спецназа, осуществлявших целеуказания, огневой поддержки артиллерии и техники 7 вдд ВС РФ, российским войскам удалось уничтожить пять танков, три БМП, четыре пикапа и «Хаммер». В плен взяты два командира роты Яворовской 59 омбр ВСУ — один без обеих ног», — утверждает телеграм-канал.

Напомним, на этом участке уже несколько дней продолжаются попытки ВСУ провести широко разрекламированное «контрнаступление».