Москва, , 19:23 — REGNUM Курс доллара вырос по отношению к рублю на торгах в понедельник, 5 сентября, на фоне снижения курса евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,87 рубля, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день упал на 71 копейку и к закрытию составил 60,13 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже вырос на восемь копеек, курс евро — на 19 копеек.