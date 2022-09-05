Владивосток, 5 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Российский союз туристической индустрии (РСТ) поддержал идею создания в РФ министерства туризма. Об этом сегодня, 5 сентября, в интервью РИА Новости заявил президент РСТ Илья Уманский в кулуарах Восточного экономического форума.

Арктический туризм

«РСТ поддерживает создание министерства как координатора всей туристской деятельности», — заявил Уманский.

Он подчеркнул, что крайне важно наделить такое новое ведомство, а также его региональные отделения необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами.

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По словам Уманского, министерство туризма должно обладать полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвращения дальнейшего развития недобросовестной конкуренции, контроля безопасности путешествий.

«Надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с программой кэшбека. И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития отрасли, которые заслуживают максимального распространения и применения», — считает Уманский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с идеей создания министерства туризма выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.