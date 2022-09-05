Москва, 5 сентября 2022, 19:07 — REGNUM Ещё 25 американским гражданам закрылся въезд в Россию, сообщили 5 сентября в пресс-службе МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что обновило чёрный список «в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России».
В результате очередной группе членов Конгресса, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, деятелей культуры США теперь закрыт на постоянной основе въезд в Россию.
В перечне фигурирует американский министр торговли Джина Раймондо, её заместители, несколько сенаторов, актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.
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