Москва, 5 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Ещё 25 американским гражданам закрылся въезд в Россию, сообщили 5 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Скриншот видео на YouTube Шон Пенн

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что обновило чёрный список «в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России».

В результате очередной группе членов Конгресса, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, деятелей культуры США теперь закрыт на постоянной основе въезд в Россию.

В перечне фигурирует американский министр торговли Джина Раймондо, её заместители, несколько сенаторов, актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.

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