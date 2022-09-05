Берлин, 5 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что поставки германских танков Leopard 2 киевскому режиму приведут лишь к эскалации конфликта, а также усилению экономической войны. Об этом он заявил сегодня, 5 сентября.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

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«Германия не должна поставлять [б. УССР] боевые танки. Поставка этого наступательного вооружения втянет Германию в войну еще глубже. Это также приведет к усилению экономической войны. Канцлер Шольц должен, наконец, набраться мужества и выступить за деэскалацию и мирное решение», — заявил политик.

Он также посоветовал германскому канцлеру Олафу Шольцу «посадить на цепь» своего министра иностранных дел Анналену Бербок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль встретился с Шольцом и попросил его о поставках германских танков Leopard 2. Также Шмыгаль предложил варианты путей, по которым эти танки могли бы поступать в бывшую УССР.

Стоит отметить, что в Германии прокатилась волна антивоенных демонстраций, в ходе которых протестующие блокировали военные заводы.