Анапа, Краснодарский край, , 19:02 — REGNUM Российский певец Сергей Лазарев был вынужден отменить концерт в Анапе. Об этом музыкант сообщил в личном телеграм-канале 5 сентября.

Сергей Лазарев Okras

По словам Лазарева, отмена выступления связана с его участием в съёмках телепроекта «Шоу Аватар», а также с тяжёлой логистической ситуацией в Краснодарском крае. Артист отметил, что все ранее купленные билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Напомним, в музыкальном телепроекте «Шоу Аватар» принимают участие цифровые аватары, управляют которыми поющие знаменитости. Сергей Лазарев является одним из членов жюри передачи.

Читайте ранее в этом сюжете: МТС и «Яндекс» планируют выпустить мюзикл за 200 млн рублей