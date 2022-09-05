Анапа, Краснодарский край, 5 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев был вынужден отменить концерт в Анапе. Об этом музыкант сообщил в личном телеграм-канале 5 сентября.

Okras Сергей Лазарев

По словам Лазарева, отмена выступления связана с его участием в съёмках телепроекта «Шоу Аватар», а также с тяжёлой логистической ситуацией в Краснодарском крае. Артист отметил, что все ранее купленные билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Напомним, в музыкальном телепроекте «Шоу Аватар» принимают участие цифровые аватары, управляют которыми поющие знаменитости. Сергей Лазарев является одним из членов жюри передачи.