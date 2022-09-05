Саратов, , 19:08 — REGNUM Снижение цен производителей на основные группы сельхозпродукции отмечают в Саратовской области. Зампред правительства области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский назвал ценовую ситуацию в регионе стабильной.

Сельское хозяйство ИA REGNUM

«Главным фактором, который определяет цены на отечественном рынке агропродовольственной продукции, является состояние зернового рынка», — подчеркнул он.

С его слов, по основным зерновым культурам отмечается снижение отпускных цен товаропроизводителей на урожай 2022 года: в среднем на 25-35% в сравнении с ценами прошлого месяца. Цены на подсолнечник за год упали на 17,5%.

Среди овощей также регистрируется снижение цен — на 20-50% в месяц. Так, больше всего подешевел лук (за тонну до 10-14 тыс. рублей) и огурцы (до 34 тыс. рублей за тонну). Несущественно подорожала капуста (до 10,7 тыс. рублей за тонну). В сравнении с январем цена снизилась в три раза.

На 3-4% подешевело мясо всех видов, сырое молоко наоборот растет в цене (+3%), на июльском уровне остались цены на куриное яйцо.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области за счет работы сезонных плодоовощных площадок с началом осени увеличено количество ярмарок до 340 (8 тыс. торговых мест). Садоводы и огородники также активно привлекаются к участию в торговле.

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