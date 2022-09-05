Варшава, , 19:00 — REGNUM Правительство Польши хочет как можно быстрее начать строительство атомной электростанции на своей территории, заявил на брифинге 5 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим быстро начать реализацию проекта по строительству АЭС», — заявил Моравецкий. При этом он пояснил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Францией и США.

По его словам, в планах правительства на первой стадии запуск двух атомных реакторов.

Напомним, в странах ЕС продолжается энергетический кризис и резкий рост тарифов на электроэнергию и газ.

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