Варшава, 5 сентября 2022, 19:00 — REGNUM Правительство Польши хочет как можно быстрее начать строительство атомной электростанции на своей территории, заявил на брифинге 5 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы хотим быстро начать реализацию проекта по строительству АЭС», — заявил Моравецкий. При этом он пояснил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Францией и США.
По его словам, в планах правительства на первой стадии запуск двух атомных реакторов.
Напомним, в странах ЕС продолжается энергетический кризис и резкий рост тарифов на электроэнергию и газ.
Читайте ранее в этом сюжете: Гутенёв: среднесуточная температура покажет, готова ли Трасс к диалогу с РФ