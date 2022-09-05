Москва, 5 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Фонд Александра Печерского представляет новый документальный цикл «Герои подполья». В 15 короткометражных фильмах будут рассказаны истории нескольких десятков героев, как известных, так и почти забытых. Но что еще важнее — впервые в документальном кино борьба антифашистского подполья будет осмыслена как целостный феномен.

Фонд Александра Печеского Герои подполья

Среди героев цикла — москвичка Зоя Космодемьянская и Матрена Вольская, выведшая три с половиной тысячи детей из оккупированной зоны в тыл, «псковский Сусанин» Матвей Кузьмин и Анастасия Бисениек, возглавившая знаменитое Дновское подполье.

За каждой такой историей — героизм и трагедия. Многие имена прозвучат по телевидению в первый раз, а судьбы некоторых подпольщиков в такой полноте неизвестны даже специалистам по теме.

Один из самых ярких героев цикла — киномеханик Константин Чехович в 1943 году в одиночку взорвал кинотеатр в городе Порхове, уничтожив двух генералов вермахта, 40 офицеров и около 200 немецких солдат.

«Бойцы «невидимого фронта» жили среди оккупантов, в занятых врагом городах и посёлках, зная, что повсюду раскинули сети Гестапо и Абвер — говорит глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев, — Их подвиги плохо документированы, от многих из них не осталось ни фотографий, ни имен. Именно поэтому сегодня так трудно собрать полную информацию о наших соотечественниках, которые боролись с оккупантами и коллаборационистами. Сведения о них пришлось собирать буквально по крупицам, просеивая сотни разных источников, архивных документов. И также по крупицам приходится восстанавливать целостную картину борьбы подпольщиков в нашей стране».

В проекте будет реконструирована истории самой разрушительной в истории войны диверсии, причиной которой стали две магнитные мины, установленные подпольщиком Федором Крыловичем. Восстановлена история судьбы и подвига Бориса Калачёва, под руководством которого подпольная организация действовала в немецком тылу целых два года.

Из цикла «Герои подполья» зритель узнает о секретах и хитростях подпольной борьбы, методах подготовки квалифицированной агентуры и тайнах мастерства разведчиков и диверсантов.

Проект познакомит с трагической историей и судьбой героев-комсомольцев, отдавших жизнь борьбе в оккупированном городе Людинове. Кроме того расскажет о подпольщиках Героях СССР, чьи имена носят улицы Таганрога и вокруг деятельности какой группы на немецком аэродроме построен сюжет фильма «Вызываем огонь на себя». А также, какую роль сыграл отряд с необычным кодовым именем «Митя» в подпольном движении на Брянщине.

В проекте прозвучит рассказ о том, как сражалась пионерка Зина Портнова. Кроме этого: чем закончилась малоизвестная страница подвига отважных белорусских патриотов, которые в декабре 1941 года готовили в оккупированном Минске вооружённое восстание.

Документальный цикл выходит в эфир в понедельник, 5 сентября, на платформах IVI и Premier.