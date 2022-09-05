Москва, , 18:46 — REGNUM Приход Лиз Трасс к власти в Великобритании совпадает с началом острой фазы стремительно развивающегося социально-экономического кризиса в Европе и рекордным ростом стоимости жизни европейских обывателей, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Холод Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало, Трасс была избрана лидером британской Консервативной партии, поэтому с 6 сентября она займет должность премьер-министра Великобритании.

«Найдет ли новый премьер-министр силы на политическую самостоятельность и изменение вектора в отношении России — покажет время и среднесуточная температура. Масштабные демонстрации и акции протеста с требованием прекращения поставок оружия в [б. УССР] и отмены санкционной политики уже стартовали в Чехии, Франции и Германии. Эксперты прогнозируют, что вскоре они охватят всю Европу, и Туманный Альбион наверняка проявит европейскую солидарность в этом вопросе», — отметил Гутёнев в своём телеграм-канале.

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