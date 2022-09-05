Бишкек, , 18:45 — REGNUM Международная ассоциация развития готова предоставить правительству Киргизии $50 млн (3,02 млрд рублей) в кредит и такую же сумму в виде гранта на обеспечение регионов питьевой водой и строительство очистных сооружений. Об этом стало известно в ходе заседания профильного парламентского комитета.

Яд в водопроводе geralt

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По словам заместителя министра сельского хозяйства Мурата Байдылдаева, киргизские власти могут получить займ на 38 лет под 0,75% годовых. При этом льготный период составит шесть лет.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что на эти деньги можно будет организовать водоснабжение в 35 сёлах Баткенской области и трёх селах Иссык-Кульской области, которые используют воду из рек и поливных каналов для питья и приготовления пищи.

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