Мадрид, 5 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. 22-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор получил испанское гражданство. Об этом 5 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

Agencia de Noticias ANDES Винисиус Жуниор

По информации источника, 22-летнему игроку вручили новое гражданство спустя день после закрытия летнего трансферного окна. Таким образом, «сливочные» смогут зарегистрировать одного игрока не из Евросоюза.

За «Реал» Винисиус Жуниор выступает с 12 июля 2018 года после перехода из «Фламенго» за 45 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.