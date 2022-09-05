Энергодар, Бывш. УССР, , 18:51 — REGNUM Обстрелом бандеровские боевики нанесли 5 сентября повреждение коммуникационному перекрытию правее спецкорпуса Запорожской АЭС, сообщает администрация города Энергодара в своём телеграм-канале.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Отмечается, что артиллерийские снаряды ВСУ ударили в перекрытие и в бетонное ограждение.

Также удар пришёлся на ёмкость с дистиллированной водой рядом с II энергоблоком. «Рабочему процессу станции, однако, сейчас ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны РФ, только в ночь на 5 сентября ВСУ нанесли два артиллерийских удара по Энергодару, на территории которого находится ЗАЭС. На станции сейчас работают эксперты МАГАТЭ.

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