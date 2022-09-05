Энергодар, Украина, 5 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Обстрелом бандеровские боевики нанесли 5 сентября повреждение коммуникационному перекрытию правее спецкорпуса Запорожской АЭС, сообщает администрация города Энергодара в своём телеграм-канале.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Отмечается, что артиллерийские снаряды ВСУ ударили в перекрытие и в бетонное ограждение.

Также удар пришёлся на ёмкость с дистиллированной водой рядом с II энергоблоком. «Рабочему процессу станции, однако, сейчас ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны РФ, только в ночь на 5 сентября ВСУ нанесли два артиллерийских удара по Энергодару, на территории которого находится ЗАЭС. На станции сейчас работают эксперты МАГАТЭ.