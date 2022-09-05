Бишкек, , 18:43 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии не разрешили чиновникам выступить на русском языке с докладом на заседании комитета по аграрной политике, передают местные СМИ сегодня, 5 сентября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Парламентарии потребовали, чтобы представители руководства Минсельхоза, налоговой службы и службы водного хозяйства доложили им о неналоговых доходах непременно на киргизском языке.

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Своё требование депутаты объяснили «желанием развивать киргизский язык».

«Вас предупреждали, чтобы отчитывались только на государственном языке. Если вы подготовились на официальном языке, то сегодня уберем из повестки дня. К следующему заседанию подготовьте доклад на киргизском», — заявил председатель комитета Аманкан Кенжебаев.

Его поддержал депутат Алишер Козуев, который выразил мнение, что выступать в парламенте на русском языке не нужно, поскольку 80% населения говорят на киргизском языке.

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