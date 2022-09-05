Москва, , 18:39 — REGNUM Министерство цифрового развития России запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения в тестовом режиме. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил заместитель министра цифрового развития Максим Паршин.

«Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей», — сообщил Паршин.

В самое ближайшее время в этом маркетплейсе появится возможность поставить оценку программному обеспечению, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов.

Минцифры приглашает всех правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов в этом нового маркетплейсе. Основное условие — ПО должно находится в реестре российского программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции на территории бывшей УССР, разработчики российского По столкнулись с вопиющей дискриминацией на крупнейших мировых площадках реализации мобильного ПО — Google Play и AppStore. К примеру, российские приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-банкам или иным сервисам были удалены из этих маркетплейсов. Встала насущная необходимость обзавестись собственным маркетплейсом.