Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM Екатеринбургу необходимо ещё девять станций метрополитена. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на встрече со «Строительным классом» гимназии № 2.

В депо метрополитена Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам чиновника, он якобы постоянно думает о второй линии метрополитена. «Понимание, если правительство нас поддержит, как пойдёт вторая ветка, есть», — цитирует его Накануне. Ru.

При этом чиновник заявил, что нужно думать и над альтернативой. В качестве неё он называет наземное метро с удобными пересадочными пунктами.

Добавим, сейчас в Екатеринбурге есть одна линия метрополитена, и та не была достроена до конца. Всего на ней насчитывается девять станций.