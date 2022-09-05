Москва, , 18:37 — REGNUM Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о характере травмы 21-летнего российского центрального защитника Руслана Литвинова.

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«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травмы в матче с «Зенитом», прошел обследование. У россиянина — повреждения связок голеностопа, восстановление займет около трех недель», — цитирует Зеленова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Руслан Литвинов принял участие в десяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку. Суммарно на поле футболист провел 631 минуту.

Действующее соглашение Литвинова со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,2 миллиона евро.