Лондон, , 18:37 — REGNUM Британский актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр рассматривался на роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки». Об этом 5 сентября сообщил портал Screen Rant.

Роберт Паттинсон Eva Rinaldi

Отмечается, что Бауэр был одним из претендентов на роль, однако не смог приехать на прослушивание из-за участия в съёмках триллера «Суини Тодд». В результате роль Эдварда досталась Роберту Паттинсону. Однако вскоре создатели «Сумерек» вновь связались с Бауэром и предложили ему роль антагониста Кайуса, в образе которого впоследствии он появлялся в нескольких фильмах франшизы.

Напомним, первый фильм из серии «Сумерки» вышел в 2008 году. Главные роли в ленте исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, а режиссёром выступила Кэтрин Хардвик.

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