Лондон, 5 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Британский актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр рассматривался на роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки». Об этом 5 сентября сообщил портал Screen Rant.

Eva Rinaldi Роберт Паттинсон

Отмечается, что Бауэр был одним из претендентов на роль, однако не смог приехать на прослушивание из-за участия в съёмках триллера «Суини Тодд». В результате роль Эдварда досталась Роберту Паттинсону. Однако вскоре создатели «Сумерек» вновь связались с Бауэром и предложили ему роль антагониста Кайуса, в образе которого впоследствии он появлялся в нескольких фильмах франшизы.

Напомним, первый фильм из серии «Сумерки» вышел в 2008 году. Главные роли в ленте исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, а режиссёром выступила Кэтрин Хардвик.