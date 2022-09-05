Бишкек, , 18:36 — REGNUM Чиновники Министерства цифрового развития и Национального банка Киргизии обсудили с представителями коммерческих банков возможность разрешить выдавать платёжные карты подросткам с 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба НБКР.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Финансовый регулятор отмечает, что одобрение этой инициативы будет способствовать увеличению доли безналичных платежей в республике.

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Также участники встречи уделили внимание вопросам обеспечения предпринимателей, занятых в сферах торговли и услуг, POS-терминалами с функцией контрольно-кассовых машин.

Ещё одной темой для обсуждения стали вопросы, касающиеся новых требований об обязательном использовании QR-кодов для приема платежей за товары и услуги.

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