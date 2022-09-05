Новая Каховка, Бывш. УССР, 5 сентября 2022, 18:37 — REGNUM Бандепровские боевики 11 раз с начала суток атаковали город Новая Каховка (Херсонская область, б. УССР), сообщает 5 сентября местная администрация в своём телеграм-канале.
«В Новой Каховке в 11 раз звучит сирена «Воздушной тревоги"", — говорится в сообщении.
Отметим, что большая часть обстрелов пришлась на первую половину дня. К полудню по городу ВСУ выпустили более 40 ракет.
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