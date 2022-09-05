Новая Каховка, Украина, 5 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Бандеровские боевики 11 раз с начала суток атаковали город Новая Каховка (Херсонская область, б. УССР), сообщает 5 сентября местная администрация в своём телеграм-канале.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё1207 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«В Новой Каховке в 11-й раз звучит сирена воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Отметим, что большая часть обстрелов пришлась на первую половину дня. К полудню по городу ВСУ выпустили более 40 ракет.