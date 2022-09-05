Калуга, 5 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Подписание соглашения о сотрудничестве между Калужским региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» и Советом женщин при администрации города Первомайска Луганской Народной Республики состоялось 5 сентября в Калуге в рамках открывшегося IV Гражданского областного форума. С видеоприветствием к участникам форума обратился председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин. Цель форума 2022 года — создание условий для открытого диалога представителей некоммерческого сектора, органов власти и средств массовой информации, а также развитие благотворительности и институтов гражданского общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Участники IV Гражданского областного форума

Программа форума стартовала благотворительной акцией «Время помогать больничным детям», в рамках которой волонтёры организации «Новый день» высадили зеленые насаждения на территории детской городской больницы. Центральным мероприятием стало пленарное заседание, посвящённое деятельности благотворительных и волонтёрских организаций. Участники встречи были единодушны во мнении, что добровольцы особенно активно проявили себя в период пандемии, оказывая помощь пожилым людям, инвалидам и пациентам ковидных отделений. Сегодня у них много работы в Донбассе, где население нуждается во всесторонней помощи волонтёров, а также в пунктах временного размещения беженцев на территории Калужской области.

Среди участников форума было немало представителей некоммерческих организаций региона. В 2021 году на первый калужский региональный конкурс были приняты 40 заявок от некоммерческих организаций области, 13 из них получили поддержку на сумму более 19 млн. рублей. В 2022 году в конкурсе уже приняло участие 53 НКО, 21 организация стала победителем. За последние шесть лет НКО региона также подали свыше 500 заявок на участие в конкурсе Фонда президентских грантов, 122 организации одержали победу. Сумма поддержки составила более 275 млн рублей.

«Это, по-моему, очень большое достижение. Я уверен, что динамика этого процесса будет только нарастать. Но главное — это не цифры, а реальная польза от проектов, которые получили государственную поддержку. Это движение в сторону социального благополучия, возможности вместе творить нужные добрые дела», — отметил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Заметным событием форума стал телемост «Синергия власти и общества в развитии благотворительности», проведённый калужским телеканалом «Ника ТВ». Телемост прошёл впервые в центральном федеральном округе и объединил шесть городов — Калугу, Белгород, Ярославль, Курск, Тулу и Югру с целью развития межрегиональных отношений в области гражданского общества. В этот же день на форуме прошла ярмарка общественных проектов и инициатив, открылась выставка картин «Защитники мира» Марии Чекмазовой, работали образовательные и тренинговые площадки, состоялись выступления творческих коллективов национальных общественных объединений области, показ документального фильма «Нить