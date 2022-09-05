Москва, 5 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В случае легализации трансграничных расчётов в криптовалюте российские компании смогут выстроить систему взаимодействия с контрагентами, независимо от доллара и евро, отметил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко («Единая Россия»).

Криптовалюта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия — 24» заявил, что ведомство и Центробанк допускают возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалютах.

«Давно уже Минфин и Центробанк обсуждали, как всё-таки сделать систему, которая была бы универсальна, удобна и, самое главное, контролируема со стороны государства. Заявление, что сегодня есть договоренность, есть понимание, что правительство Российской Федерации, руководство нашей страны дало зеленую улицу созданию криптовалюты для трансграничных расчётов — это очень позитивная новость», — отметил Савченко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, таким образом крупнейшие российские компании и компании контрагенты из дружественных стран смогут выстраивать систему взаиморасчётов без зависимости от доллара и евро. Савченко добавил, что контроль над этим процессом будет со стороны Центробанка.

«Я считаю, что это правильно. Государство должно быть над такими расчётами, потому что в противном случае можно упустить инициативу и можно упустить контроль. Это не позволительно. Ну и я считаю, что это очень хороший, позитивный шаг для того, чтобы российская экономика быстрее оправилась от того шока, в который полгода назад ввели ее своими санкциями ведущие государства мира», — добавил он.