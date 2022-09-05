Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге утвердили проект планировки территории, на которой будет размещён вестибюль проектируемой станции метро «Гавань». Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Вестибюль появится в Василеостровской районе в муниципальном округе «Гавань». Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил проект на совещании с членами правительства города.

На станции планируется разместить вестибюль с наклонным ходом и переходным коридором. Станция «Гавань» станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии (четвертой) линии метрополитена, после строящейся в настоящий момент станции «Горный институт».

«Станция метро в этой части Васильевского острова улучшит транспортную доступность Гавани и кварталов сложившейся застройки», — отметил Беглов.

Отметим, что проектные работы на участке этой линии предусмотрены на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Смольный планирует ввести станцию в эксплуатацию в 2030 году.