Загреб, 5 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Правительство Хорватии отменит налог на добавленную стоимость при покупке и установке солнечных батарей, сообщает агентство HINA.

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В условиях высоких цен на энергоносители и определенного роста цен на электроэнергию это еще одна попытка направить граждан на возобновляемые источники энергии с долгосрочными инвестициями.

В Черногории также рассматривается подобная инициатива, но окончательное решение пока не принято.